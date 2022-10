Nachdem vor wenigen Tagen Umweltaktivisten Tomatensuppe auf ein Van-Gogh-Gemälde in London geschüttet haben, hat es nun ein Monet-Gemälde in Potsdam getroffen: Die Klimaschutz-Protestgruppe »Letzte Generation« hat an diesem Sonntag im Potsdamer Museum Barberini das Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei bespritzt. Anschließend klebten sich die Aktivisten, wie auch bei vorherigen Aktionen, daneben fest.