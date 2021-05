Irgendwie in den Sommer retten

Irgendwie in den Sommer retten

Liebe Leserinnen, liebe Leser, guten Morgen,

es wird wärmer, die Impfzahlen steigen (vielleicht ja auch schon in Ihrem Kollegium), und neben der Müdigkeit und Erschöpfung in vielen Schulen ist doch auch so etwas wie zaghafte Erleichterung zu spüren: Zumindest diesen Coronawinter haben wir überstanden.