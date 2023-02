Der Sturm am Samstag hat auf der Ostsee vor Prerow ein 95 Meter langes und 20 Meter breites Arbeitsschiff aus seiner Verankerung gerissen und an den Strand des Ferienortes getrieben. Dort lag die Schute samt Bagger darauf am Sonntag im seichten Wasser. Das Schiff diene dem Transport von Natursteinen aus Skandinavien für den neuen Seehafen Prerow, teilte die Wasserschutzpolizei mit.