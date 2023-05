Der britische Prinz Edward soll am Montag zu Besuch nach Berlin kommen. Der jüngste Bruder von König Charles III. will am Nachmittag Jugendliche ehren, die am Jugendprogramm »Duke of Edinburgh's International Award« teilgenommen haben. Das Jugendprogramm, das den Herzogstitel im Namen trägt, wurde ursprünglich von seinem Vater Prinz Philip in den Fünfzigerjahren gegründet.