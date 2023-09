Die von Prinz Harry begründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sind für eine Woche in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu Gast. Als Gründer des Wettkampfs begleitet Prinz Harry die Spiele bis zu ihrem Abschluss am Samstag kommender Woche.

Erstmals Austragung in Deutschland

Die Invictus Games sind ein 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb wird nun erstmals in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen treten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem unter psychischen Schäden.