Er hat es während des Prozesses eine »Invasion der Presse in sein Leben« genannt: Wegen illegal gesammelter Informationen über sein Privatleben fordert Prinz Harry eine hohe Zahlung vom Verlag der britischen Zeitung »Mirror«. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am letzten Sitzungstag des Prozesses in London veröffentlicht wurden, verlangt der jüngere Sohn von König Charles III. 440.000 Pfund (ungerechnet 512.000 Euro) Schadensersatz.