Mit seiner Teilnahme an einem Gerichtstermin in der alten Heimat hat Prinz Harry seiner Klage gegen einen britischen Zeitungsverlag Nachdruck verliehen.

Der jüngere Sohn von König Charles III. erschien am Montag kurz vor Beginn einer Anhörung am Gericht. Bei dem Termin soll entschieden werden, ob es in dem Fall um illegale Abhörmethoden zum Prozess kommt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlags sollen unter anderem Mailboxnachrichten von Prominenten heimlich abgehört haben, um über sie zu berichten. Auch Popstar Elton John, dessen Ehemann David Furnish sowie die Schauspielerinnen Liz Hurley und Sadie Frost haben sich der Klage angeschlossen.