Kein Polizeischutz gegen Geld Prinz Harry scheitert mit Klage gegen britische Gerichtsentscheidung

Der Rechtsstreit mit dem Innenministerium ist nur einer von mehreren, die Harry derzeit in Großbritannien führt. In einem Zivilverfahren gegen den Verlag der Boulevardblätter »Mirror« und »Sunday Mirror« wird in den kommenden Wochen sogar mit einer Zeugenaussage des Prinzen gerechnet. Dabei geht es um Vorwürfe der Bespitzelung, wie dem Abhören von Sprachnachrichten. Ähnliche Verfahren führt Harry auch gegen den Verlag der Blätter »Daily Mail« und »Mail on Sunday« sowie den Verlag der Zeitungen »Sun« und der inzwischen eingestellten »News Group Newspapers«.