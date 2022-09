Die Küstenwache habe Ölspuren auf dem Wasser und kleinere Trümmerteile entdeckt, sagte Johan Ahlin von der schwedischen maritimen Rettungsbehörde dem schwedischen Sender STV zufolge. Für die Insassen des Flugzeugs gebe es wohl keine Hoffnung.

Flugzeug vom Typ Cessna 551

Ein Experte für Luftsicherheit, Hans Kjäll, sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Gerade in Höhen, in denen Kleinflugzeuge unterwegs seien, könne dies schnell passieren. Der Leiter der schwedischen Such- und Rettungsmission, Lars Antonsson, erklärte, womöglich habe ein leerer Tank letztlich zum Absturz geführt. »Wir haben überhaupt keine Erklärung dafür, wir können nur spekulieren«, was an Bord des Flugzeugs geschehen sei, sagte Antonsson. »Aber sie waren eindeutig nicht handlungsfähig an Bord.«