In Deutschland kommen rund sieben Prozent der hiesigen Treibhausgasemissionen – und damit 53 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente jedes Jahr – aus Mooren. Das liegt vor allem an der Entwässerung: Vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung wurden in Deutschland im Laufe der Jahre mehr als 90 Prozent der Moore trockengelegt (lesen Sie hier mehr zu Deutschlands Mooren und ihrem Klima-Einfluss). Kein Land der Welt hat dies so umfassend betrieben wie Deutschland.