Prozess gegen Berliner Neonazi Hitlergruß am Denkmal

Rechtsextreme Gesinnung offenbar gern zur Schau gestellt

Den Hitlergruß soll Maurice P. auch am Nachmittag des 7. Mai 2019 im Berliner Tiergarten vor dem Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma gezeigt haben. Mit einem Freund ließ er sich dabei fotografieren. Maurice P. schickte das Foto an seinen Bruder und diverse Bekannte. In einer seiner zahlreichen WhatsApp-Nachrichten kommentierte er das Bild mit: »Haben heute den 6 Millionen gedacht am Holocaust-Schandmal.« So liest es der Staatsanwalt vor.

In weiteren Anklagepunkten geht es um nächtliche »Sieg Heil«-Rufe im März 2020 und ein »Combat 18«-T-Shirt, das Maurice P. damals trug. Die militante Neonazi-Gruppe wurde im Januar 2020 durch das Bundesinnenministerium verboten.

Maurice P. stellt seine rechtsextreme Gesinnung offenbar nur allzu gern zur Schau. An seinem T-Shirt soll damals noch ein Button mit der Aufschrift »Adolf Hitler« und einem Hakenkreuz gesteckt haben. Und an seiner Hand mit dem »SS«-Tattoo am Finger habe er noch einen Ring mit einem »SS«-Totenkopf getragen.

Vor Gericht hat er an diesem Dienstag dezente Kleidung gewählt: weißes T-Shirt, blaues Hemd, Jeans und medizinische Maske. Auch die verräterische Tätowierung am Finger ist nicht zu erkennen. Sie bleibt verdeckt von seiner rechten Hand.