Er habe damals an einem Finger seiner linken Hand auch keineswegs wissentlich einen Ring mit einem »SS«-Totenkopf getragen. Er höre gerne Black-Metal-Musik und habe den Ring aufgrund dieser Leidenschaft gekauft. »An die SS habe ich gar nicht gedacht.«

Eine »SS«-Tätowierung an seinem Zeigefinger derselben Hand habe er sich inzwischen durch ein neues Tattoo überstechen lassen, sagt er. Was Maurice P. nun für ein Tattoo trägt, bleibt sein Geheimnis. Am ersten Verhandlungstag verdeckte er seine linke Hand durchgehend mit seiner rechten. An diesem zweiten Verhandlungstag verhindert nun ein Verband um seine Hand den Blick auf den tätowierten Finger.

Verteidiger Nahrath beginnt die Erklärung für seinen Mandanten an diesem Tag nicht mit dessen vermeintlich jahrelangem Drogenkonsum, auch nicht mit den Einlassungen zu den Tatvorwürfen, sondern mit Vorwürfen gegen die linksradikale Szene. Im Herbst 2020 sei Maurice P. von einem Mann, den er der Antifa-Szene zuordne, mit einem Messer im Gesicht verletzt worden, sagt er. Und vor wenigen Tagen habe ein mutmaßlich Linksradikaler frühmorgens auf seinem Balkon gestanden.

Drogen, Linksradikale, ein Jamaikaner, die Polizei – Maurice P. stellt sich als Opfer dar. Die Fragen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und Nebenklage will er an diesem Tag noch nicht beantworten. Er habe in der Nacht zuvor sehr schlecht geschlafen.