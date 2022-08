Zeichen von Unsicherheit zeigt Mahdi H. nicht, als er am 3. August 2021 von der Beamtin des Landeskriminalamts Berlin und ihrem Kollegen knapp zwei Stunden lang als Beschuldigter vernommen wird. Der Verdacht der Ermittler: Der damals 22-Jährige und sein vier Jahre älterer Bruder Yousuf sollen drei Wochen zuvor, am 13. Juli 2021, ihre Schwester Maryam ermordet haben. Ihre Leiche sollen sie noch am selben Abend in einem Koffer mit dem ICE von Berlin nach Bayern gebracht haben.