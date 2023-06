Kölner Amtsgericht Putin-Versteherin muss 900 Euro zahlen – und wehrt sich

Sie unterstützt offen den russischen Angriffskrieg, jetzt muss Elena Kolbasnikova zahlen. Das Urteil will sie nicht hinnehmen – und es bleibt die Frage, wie die Justiz mit Kremlfans in Deutschland umgehen will.

Ein Video von Alexander Schmitt