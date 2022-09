Warten, etwas vorrücken und wieder warten – Stunde um Stunde: In einer schier endlosen Schlange stehen Tausende in und vor dem britischen Parlament, um für einen kurzen Moment der verstorbenen Monarchin Queen Elizabeth II. nahe zu sein.

O-Töne:

»Das hier ist wichtig für mich. Die Königin war ein Teil meines Lebens. Sie war für mich unsterblich und es ist schwer zu glauben, dass sie nicht mehr da ist. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir hier sein sollten. Ich muss ihr meinen Respekt erweisen. Sie hat unglaublich viel für dieses Land getan. Es schien mir das Richtige zu sein.«

»Ich war schon vor etwa 20 Jahren bei der Aufbahrung von Königin Elizabeth, der Mutter der Königin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich etwas gesagt habe, aber ich weiß, dass ich mich verbeugt habe, und so wird es auch dieses Mal sein. Wir müssen geordnet und zügig am Sarg vorbeigehen, damit möglichst viele Leute die Möglichkeit bekommen, sich auf ihre Art verabschieden zu können. Ich habe aber noch nicht entschieden, was ich sagen werde...«

»Wir haben eine weite Strecke auf uns genommen und sind bereit, die ganze Nacht hier zu bleiben. Die Warteschlange bewegt sich viel schneller als gedacht. Die Stimmung in der Menge ist gut, und wir haben uns mit Anderen angefreundet.«

Der Sarg wurde am Mittwoch vom Buckingham Palace in den Parlamentssitz überführt, der Leichnam damit symbolisch an die Nation übergeben. Vier Tage lang ist Westminster Hall durchgehend für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Behörden rechnen mit bis zu zwei Millionen Menschen und Wartezeiten von bis zu 30 Stunden.

Tausende Sicherheitskräfte überwachen den Besucherstrom. Gleichzeitig ist laut einem BBC-Bericht eine der größten Sicherheitsoperationen in der Geschichte Großbritanniens im Gange. Zum Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. am kommenden Montag werden Spitzenpolitikerinnen und -politiker aus aller Welt in London erwartet.