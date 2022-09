Die Monarchin sei »angeschlagen«, so heißt das offizielle Wording um den Gesundheitszustand der Queen. Familienmitglieder sollen bereits auf dem Landsitz in Balmoral zusammentreffen.

Mitglieder der engsten königlichen Familie sollen bereits eingetroffen sein imsind ins schottischen Balmoral geeilt, zum auf dem Landsitz von Queen Elizabeth II. – offenbar einberufen, offenbar eilig, von den Ärzten der britischen KöniginQueen. Die Mediziner Ärzte seien "besorgt um den Gesundheitszustand" der 96 Jahre alten Monarchin und hätten medizinische Aufsicht empfohlen, so das offizielle Statement des Buckingham Palastes.

Im ganzen Land n ganz Großbritannien herrscht Sorge um das Wohlbefinden ihrerder gbeliebten Königin. Die frisch gekürte Premierministerin Liz Truss wünschte der Queen umgehende Genesung – per Twitter. Truss sagte, das gesamte Land sei angesichts der Nachricht über den Gesundheitszustand der Königin »tief besorgt«.

Auch im britischen Parlament sendeten die Abgeordneten der Queen Genesungswünsche:

LINDSAY HOYLE , Parlamentssprecher

»Ich möchte etwas zu der AnkündigungBekanntmachung sagen, die gerade über Ihre Majestät gemacht wurde. Ich weiß, dass ich im Namen des gesamten Hauses spreche, wenn ich sage, dass wir Ihrer Majestät der Königin unsere besten Wünsche übermitteln und dass sie und die königliche Familie in diesem Moment in unseren Gedanken und Gebeten sind. Mehr möchte ich nicht sagen, wenn es noch etwas gibt, werden wir das Haus entsprechend informieren. Bitte, Ian Blackford."

IAN BLACKFORD, Chef der Schottischen Nationalpartei

»Ich danke Ihnen, Mr. Speaker, und ich bin mir sicher, dass wir alle traurig sind über die Nachricht, die überbracht wurde. Die Gedanken und Gebete von uns allen sind bei Ihrer Majestät der Königin und bei der königlichen Familie.«

Die Queen war im April dieses Jahres an Covid erkrankt. Das Virus habe sie "sehr erschöpft und müde" gemacht, hatte sie damals bekannt gegeben. Trotzdem erfüllte sie weiter ihre Pflichten. Erstmals in ihrer Regentschaft ernannte sie jedoch die neue Premierministerin formell auf dem Landsitz in Balmoral ins Amt – statt wie gewohnt im Londoner Buckingham Palast.

Medienberichten zufolge sind in Balmoral inzwischen alle vier Kinder von Queen Elizabeth eingetroffen sowie ihr Enkel Prinz William.