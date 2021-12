Während die Queen Weihnachten feiert Bewaffneter Eindringling auf Gelände von Schloss Windsor festgenommen

Ein Bewaffneter drang am Samstagmorgen in Schloss Windsor ein, kam der königlichen Familie aber offenbar nicht nahe. Die Queen selbst sprach in ihrer traditionellen Weihnachtsansprache vom Tod ihres Mannes Prinz Philip.