Das Meer von Blumensträußen, das zahllose Menschen in den vergangenen Tagen in Erinnerung an die verstorbene britische Königin Elizabeth II. in den Londoner Parks zurückgelassen haben, soll kompostiert und später für Begrünungsprojekte eingesetzt werden. Die Blumen sollen ab kommenden Montag eingesammelt werden, eine Woche nach dem Staatsbegräbnis für die Queen, wie die Verwaltung der Royal Parks am Dienstag mitteilte.