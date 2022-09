Am Freitagnachmittag haben Prinz William und seine Frau Kate Soldaten in einem militärischen Ausbildungszentrum in der englischen Grafschaft Surrey besucht, die an den Trauerprozessionen am Montag teilnehmen werden. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, unterhielten sich die beiden ausführlich mit Uniformierten auf dem Gelände.

In London haben die Trauerfeierlichkeiten für die verstorbene Queen derweil offenbar den größten Einsatz in der Geschichte der Londoner Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher der Metropolitan Police der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge sagte, übertrifft der Aufwand zur Queen-Trauer sowohl deren 70. Jubiläum auf dem Thron in diesem Jahr als auch die Olympischen Spiele 2012. Eine genaue Zahl über den Umfang des Einsatzes nannte der Sprecher jedoch nicht. Das für Montag geplante Staatsbegräbnis werde zudem die größte Operation zum Schutz internationaler Staatsgäste, Würdenträger und anderer wichtiger Personen werden.