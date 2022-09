Es ist eine Ausnahmezeremonie: Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. am Montag berührt Milliarden Menschen auf der Welt – und es sprengt alle bisher dagewesenen Dimensionen.

In Großbritannien haben viele Schulen, Universitäten, Pubs und Geschäfte an diesem Tag geschlossen, die Gewerkschaften verzichten auf Streiks, weite Teile des öffentlichen Lebens stehen still. Doch in London sind Zehntausende auf den Beinen, um ihre Königin zu verabschieden und die Monarchie zu feiern.

Muriel Kalisch, DER SPIEGEL:

»Heute ist der gesamte Bereich entlang des Weges der Trauerprozession weiträumig abgesperrt. Wer heute Morgen versucht hat, mit dem Auto durch Straßen Westminsters zu fahren, musste diesen Plan schnell ablegen. Auch als Fußgänger hat man kaum eine Chance, einen normalen Weg zu laufen. Ständig wird man abgewiesen von Sicherheitsleuten, dem Militär oder der Polizei.«

Mehr als 35 Kilometer Absperrgitter sollen die Schaulustigen in London in geordnete Bahnen lenken.

Das Event ist eine logistische Herausforderung für die Stadt: Mehr als 100 Flüge, die am Montag vom Flughafen Heathrow starten und landen sollten, wurden abgesagt. Die Londoner Hotels sind fast vollständig ausgebucht, Übernachtungen entsprechend kostspielig. Der Nahverkehr in der britischen Hauptstadt muss wesentlich mehr Fahrgäste von A nach B bringen. Die Stadt rechnet mit etwa einer Million Besucherinnen und Besuchern.

Muriel Kalisch, DER SPIEGEL:

»Viele haben sich schick angezogen, um Abschied von der Königin zu nehmen. Man sieht besondere Hüte, schwarze Anzüge oder Militärorden, die in den vergangenen Jahren errungen worden sind. (…) Auf den Straßen hört man eine Mischung aus Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch.«

Schon am frühen Montagmorgen war der Zuschauerbereich entlang der Prozessionsroute durch die Stadt vollständig gefüllt.

Auch die Behörden, die Polizei, das Militär und der Geheimdienst haben alle Hände voll zu tun: 10.000 zusätzliche Beamte wurden nach London geordert, um für Sicherheit zu sorgen. 4000 Soldaten marschieren durch die Stadt, übernehmen Ehrenwachen und säumen die Prozession. Auf den Dächern sind Scharfschützen positioniert. Die britischen Behörden sprechen von der größten Sicherheits- und Überwachungsoperation, die das Land je gesehen hat.

Muriel Kalisch, DER SPIEGEL:

»Doch nicht nur normale Leute sind heute angereist, um sich von der Queen zu verabschieden. Auch die Spitze der Weltpolitik befindet sich in London. Joe Biden ist angereist, das Kaiserhaus aus China und aus Deutschland ist Frank Walter Steinmeier dort.«

Auch fernab von London bestaunen Menschen die Beisetzung von Queen Elizabeth: Schätzungen zufolge könnten mehr als 4 Milliarden Menschen das Großereignis live am Bildschirm verfolgen – Es wäre das größte Medienereignis in der Geschichte der Menschheit.