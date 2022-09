Queen Elizabeth II. Rund eine Million Besucher zur Trauerfeier in London erwartet

Die britische Hauptstadt rüstet sich für eine logistische Höchstleistung: Anlässlich der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. erwartet die Behörde Transport for London (TfL) am Montag rund eine Million Besucher. »Wir sind auf einen der verkehrsreichsten Tage vorbereitet, die Transport for London je erlebt hat«, sagte TfL-Chef Andy Byford. Es sei schwierig, genau zu sagen, wie viele Menschen zusätzlich anreisen würden, aber man stelle sich auf potenziell eine Million Menschen ein. Mitarbeiter aus allen Bereichen der Organisation arbeiteten daran, dass Besucher in der Stadt herumfahren könnten.