Nach einer mehrstündigen Fahrt durch Schottland ist der Leichenwagen mit dem Sarg von Queen Elizabeth II. am Abend in der schottischen Hauptstadt Edinburgh angekommen.

Von ihrem Landsitz Balmoral in den schottischen Highlands war der Konvoi unter anderem über Aberdeen und Dundee gefahren, bevor er in Edinburgh von einer Ehrengarde an der königlichen Residenz Palace of Holyroodhouse empfangen wurde.