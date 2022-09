Das Staatsbegräbnis am Montag, 19. September, in London wird der Höhepunkt der Trauerphase nach dem Tod von Elizabeth II. sein. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen Hunderte Staatschefs, gekrönte Häupter und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Anschließend wird die Queen auf Schloss Windsor im engen Familienkreis beigesetzt.