»Politico« schreibt, fünf Diplomaten versuchten, nun ebenfalls Ausnahmen zu erreichen. Darunter seien mehrere Mitglieder der G7, also der großen westlichen Industrienationen.

Sie führten demnach als Grund für die Ausnahmen das Alter ihres Staatsoberhauptes an oder Sicherheitsgründe. Einer der Diplomaten erklärte demnach, unter den Regierenden kursierten »erhebliche Ängste« über die mögliche Identität ihrer Mitreisenden. Auch die Kriterien für die Sitzordnung in den Fahrzeugen sei nicht klar.

Ein anonymer Botschafter eines europäischen Landes sagte demnach, es gebe Staatsoberhäupter, die den Plan gar als eine Herausforderung für ihre »Männlichkeit« sähen. Was Busfahren mit Männlichkeit zu tun haben soll, erschließt sich nicht unmittelbar. Manche der hohen Gäste seien es nicht gewohnt, heißt es in dem Bericht, in Reisebussen unterwegs zu sein.