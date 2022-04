Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Feiern will Queen Elizabeth ihren Geburtstag auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Die Königin werde zu ihrem Ehrentag mit dem Helikopter dorthin fliegen, wie unter anderem die BBC berichtet . Demzufolge soll die Queen ihre Zeit nahe der Küste auf der schlichten Wood Farm verbringen, die ihr im vergangenen Jahr gestorbener Ehemann Prinz Philip besonders geliebt haben soll. Familie und Freunde werden in den nächsten Tagen zu Besuch erwartet.

Ihren Geburtstag verbringt sie üblicherweise im privaten Kreis, öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC sagte Prinz Harry, der Enkel der Queen: »Ab einem gewissen Alter langweilt man sich an Geburtstagen.« Größere Feierlichkeiten gibt es stattdessen Anfang Juni – in diesem Jahr sogar besonders ausgiebig. Denn neben dem Geburtstag gilt es, mit einem viertägigen Programm und einem extra Feiertag für die Briten das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin zu zelebrieren. Zuletzt gab der Gesundheitszustand der Queen Anlass zur Sorge: wegen einer Coronainfektion zeigte sich die Queen kaum öffentlich und sagte immer wieder Termine ab.