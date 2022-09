Demonstrant beleidigt Sohn der Queen »Andrew, du bist ein kranker, alter Mann!«

Darin ist der Trauerzug zu sehen, die Menge schweigt. Als König Charles III., seine Schwester Prinzessin Anne, sowie seine Brüder Prinz Edward und Prinz Andrew hinter dem Sarg der Queen an dem jungen Mann vorbeiziehen, beleidigt dieser Andrew. Danach skandieren einige in der Menge spontan: »God save the King!«.