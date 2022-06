Die Nummer acht der britischen Thronfolge ist derzeit erstmals in der Heimat ihres Vaters zu Besuch. Die Familie, zu der auch Lilibets großer Bruder Archie (3) gehört, lebt seit gut zwei Jahren in den USA, nachdem Harry und Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben hatten. Ihre Teilnahme am 70. Thronjubiläum der Queen hatte Hoffnungen geschürt, dass die Spannungen innerhalb der königlichen Familie überwunden werden können.