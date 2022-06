Die Anwälte von Anne Reiniger und Filip Blank, denen die Kinder entrissen worden waren, riefen nach dem Auftauchen des Videos zu einem Dialog zugunsten der zehn und elf Jahre alten Kinder auf. »Dieser Dialog besteht jetzt«, sagt Rechtsanwalt Ingo Bott aus Düsseldorf. Am späten Freitagabend deutscher Zeit hatten sich die Eglers, nach denen mit einem internationalen Festnahmeersuchen gefahndet wird, zunächst an die Anwälte von Reiniger und Blank gewandt. Die Kommunikation lief über den verschlüsselten Messenger-Dienst Threema. »Sie hatten nach meinem Eindruck klar verstanden, dass eine Fortsetzung der Fluchtsituation keine Option mehr darstellt«, so Bott weiter, der sich aktuell in der paraguayischen Hauptstadt Asunción aufhält.