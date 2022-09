Derzeit steht er schon wieder vor Gericht, diesmal in Chicago. Unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und der Behinderung der Justiz ist er in 13 Punkten angeklagt. Dem »I Believe I Can Fly«-Sänger droht erneut eine jahrzehntelange Haftstrafe.