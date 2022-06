Den Moment der Urteilsverkündung hält ein Gerichtszeichner fest: Der frühere Pop-Superstar R. Kelly wird in New York unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Bevor die Richterin das Strafmaß verkündet, erzählen sieben Opfer teilweise unter Tränen noch einmal ihre Geschichten. Die Frauen berichten von dem sexuellen, physischen und mentalen Missbrauch, den sie durch Kelly erfuhren.

Lizette Martinez, Missbrauchs-Opfer

»Heute war ein ganz besonderer, aber schwieriger Tag für uns. Mir persönlich ist das vor langer Zeit passiert. Ich war 17, heute bin ich 45 Jahre alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier sein würde, um zu sehen, wie er für die grausamen Dinge, die er Jugendlichen angetan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer dass ich dankbar für den heutigen Tag bin und dass Robert Sylvester Kelly weg ist, wegbleiben wird und niemandem mehr Schaden zufügen kann. Ich danke Ihnen.«

Jovante Cunningham, Missbrauchs-Opfer

»Mein Name ist Jovante. Ich habe diese Reise vor 30 Jahren begonnen. Ich war 14 Jahre alt, als ich Robert Sylvester Kelly begegnete. Es gab keinen einzigen Tag in meinem Leben, an dem ich geglaubt hätte, dass das Justizsystem für schwarze Mädchen etwas erreichen würde. Ich stehe hier und bin sehr stolz auf mein Justizsystem, sehr stolz auf meine Mitüberlebenden und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 30 Jahre lang hat er das getan und 30 Jahre hat er dafür bekommen.«

Das Verfahren ist - nach denen gegen Filmproduzent Harvey Weinstein und TV-Komiker Bill Cosby - eine weitere juristische Aufarbeitung, für die sich die MeToo-Bewegung stark gemacht hatte. Erste Anschuldigungen gegen Robert Sylvester Kelly wurden bereits vor rund 25 Jahren bekannt. 2008 stand er bereits wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern vor Gericht. Damals wurde er jedoch freigesprochen.

Gloria Allred, Opfer-Anwältin

»Heute wurde R. Kelly wegen seiner zahlreichen Verbrechen gegen minderjährige Mädchen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. R. Kelly nutzte die Macht seiner Berühmtheit und seines Musikgeschäfts, um viele junge Mädchen zu ködern, zu manipulieren, zu isolieren und zu verunglimpfen. Er war ein geschickter Sexualstraftäter, der seine Opfer ausnutzte. Nachdem er sie aufgesucht hatte, fügte er ihnen erheblichen emotionalen und manchmal auch körperlichen Schaden zu, der sie in einigen Fällen für den Rest ihres Lebens verfolgen wird.«

Mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben, mehreren Grammys und anderen Auszeichnungen gehörte R. Kelly zu den erfolgreichsten Musikern der 1990er und 2000er Jahre.

Die Verteidigung des einstigen Weltstars hatte eine deutlich geringere Strafe gefordert. Seine Anwälte wollen jetzt in Berufung gehen.