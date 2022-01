Radioaktive Abfälle Warum Finnland bald ein Atomendlager hat – und wir nicht

In Kupferkanister gepresst, tief unter der Erde einbetoniert: Nahe der finnischen Kleinstadt Eurajoki entsteht das weltweit erste Atommüll-Endlager. Und die Mehrheit der Einwohner findet das gut. Was läuft dort so anders?