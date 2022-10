Die Geschichte des teuersten Gemäldes der Welt beginnt als Schnäppchen. Zwei US-amerikanische Kunsthändler kaufen das Gemälde, das die Welt heute als »Salvator Mundi« kennt, 2005 für nur 1175 Dollar von einem Auktionshaus in New Orleans – ohne es selbst gesehen zu haben. Sie lassen es aufwendig restaurieren, und danach beschleicht sie der Verdacht, Leonardo da Vinci könnte es gemalt haben, einer der berühmtesten Maler der Welt, der auch die »Mona Lisa« und »Das Abendmahl« schuf. Das Gemälde zeigt Jesus Christus, der die rechte Hand mit segnender Geste hält, und in der linken eine Kristallkugel.