Räumung von Lützerath schreitet voran Klimaaktivisten in Tunnel versteckt?

Lützerath, Tag Zwei: Dieses von Aktivisten auf youtube veröffentlichte Video platzt mitten in die Räumung des besetzten Dorfs am Rand des Braunkohlereviers in Nordrhein-Westfalen. Zu sehen sind zwei junge Männer, die behaupten, sich in einem geheimen Tunnel unter dem Dorf zu befinden.

Aktivist: »Das Sinnvolle daran ist, dass es viel schwieriger ist, einen Tunnel zu räumen, als ein Baumhaus. Erstens weiß man nicht genau, wo die Menschen sich befinden. Die Polizei an der Oberfläche weiß nicht, wo die Menschen im Tunnel drin sind.«

Außerdem, so die Aktivisten weiter, sei die Kammer mit Betontüren gesichert, sie selbst könnten sich zusätzlich an Stützkonstruktionen anketten. Ob das Video ein reines Ablenkungsmanöver ist oder sich tatsächlich aktuell Aktivisten in einem Tunnel unter Lützerath befinden, ist unklar. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben derzeit Hinweise auf eine Tunnelanlage vor Ort.

Mit Motorsägen und schweren Maschinen schreiten die Beamten derweil oberirdisch weiter mit der Räumung voran. So versucht die Polizei die Besetzer von Hausdächern und Seilkonstruktionen, aus Baumhäusern und Dorfgebäuden zu entfernen und wegzutragen. Die verbliebenen Aktivisten sind zuversichtlich, dass das noch dauern wird.

Flo, Klimaaktivist: »Aktuell ist die Polizei dabei überall Strukturen zu räumen. Das Wäldchen, der Lützerather Wald ist noch nicht dran zum Glück. Aber wir sind auf alles gefasst. Wir harren hier aus, sind motiviert, die Stimmung ist nach wie vor gut. Hier wird gerade Bella Ciao zu singen. Wir geben unser Bestes, dass Lützerath bleibt und Lützerath unräumbar ist.«

Gemütlich ist die Sache für alle Beteiligte nicht. Kälte, stürmischer Wind, Schlamm - dazu wehren sich die Aktivisten gegen die Räumung durch Festkleben an Fensterscheiben, teils aber auch mit heftigerem Widerstand wie etwa Pyrotechnik oder geworfener Farbe.

Andreas Müller, Polizeisprecher: »Andere Gebäude, da ist alles sehr friedlich verlaufen. Da waren Personen drin, die sich in Lock-ons festgemacht hatten. Das ging aber ohne Probleme. Jetzt im Moment haben wir die Situation, dass Steine fliegen und teilweise Feuerwerkskörper rausgeworfen werden. Die Lage ist unter Kontrolle, die Kollegen sind da. Aber das ist ein Vorgeschmack darauf, was uns noch erwarten könnte.«

Die Aktivisten wollen möglichst lang hinauszögern, dass der Stromkonzern RWE das Dorf abreißt, um den Braunkohletagebau Garzweiler auf dem Gebiet zu erweitern und so mehr Kohle zur besonders klimaschädlichen Verstromung zu fördern. Trotz Studien, die nahelegen, die Braunkohle unter Lützerath werde nicht gebraucht, haben mehrere grüne Spitzenpolitiker die Räumung erneut verteidigt, darunter Vizekanzler Robert Habeck.

Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister: »Die Studien reflektieren das meiner Ansicht nach nicht in der politischen Dringlichkeit, die im Moment in Deutschland herrscht. Und insofern ist die Entscheidung jetzt leider, noch einmal unterstrichen leider, mehr Braunkohle zu verstromen energiesicherheitspolitisch notwendig. Und genauso ist es notwendig klimapolitisch, was ja auch am Ende eine Sicherheits- und Freiheitsfrage ist, so schnell wie möglich so wenig Kohle wie es geht zu verstromen und die Sicherheit dafür, die schafft die Entscheidung, 2030 im Rheinischen Revier die Braunkohleverstromung zu beenden.«

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Wie lange die Räumung von Lützerath dauern wird, ist dagegen offener denn je. Vor allem, falls sich tatsächlich Aktivisten unter der Erde verschanzt haben.