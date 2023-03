Am Ort des ehemaligen Gerichtssaals soll dann ein modernes Gefängniskrankenhaus mit 205 Haftplätzen mit dem Schwerpunkt Psychiatrie entstehen. Für die Planungskosten seien 25 Millionen Euro bereitgestellt worden. Der geplante Baustart stehe noch nicht fest.

56 Verfahren mit RAF-Bezug wurden in Stammheim verhandelt

Das alte Mehrzweckgebäude wurde in den Siebzigerjahren wegen der Verfahren gegen die RAF-Terroristen Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe weltweit bekannt. Der Bau kostete einst zwölf Millionen Mark. Er ging 1975 in Betrieb. Der alte Gerichtssaal ist eine Halle aus Stahlbetonfertigteilen. Er wirkt äußerst karg und nüchtern. Versorgungsleitungen sind sichtbar und der Zuschauerraum ist mit orangefarbenen Hartschalensitzen aus Plastik ausgestattet. Der eigentliche Verhandlungssaal war zum Zuschauerbereich lediglich durch ein Geländer abgetrennt. In ihm wurden 56 Verfahren des Oberlandesgerichts und des Landgerichts Stuttgart mit RAF-Bezug an rund 1300 Sitzungstagen verhandelt.