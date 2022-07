Caro Quintero hatte wegen des Mordes an dem DEA-Agenten Enrique Camarena bereits 28 Jahre in Mexiko eingesessen. Er war 1985 in Costa Rica gefasst und dann zu einer 40-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wegen eines Formfehlers in dem Urteil wurde er aber 2013 auf freien Fuß gesetzt. Zwar widerrief das Oberste Gericht später die Entscheidung – doch da war der als »Drogenboss der Drogenbosse« titulierte Caro Quintero bereits untergetaucht.

In den Achtzigerjahren war sein Kartell sehr mächtig

Der einst zu den mächtigsten Drogenbossen Mexikos zählende Caro Quintero bestritt 2016 in einem aus dem Untergrund geführten Interview, für den Mord an Camarena verantwortlich zu sein. Der mexikanischstämmige DEA-Fahnder hatte sich in das Guadalajara-Kartell eingeschleust. Seine Ermordung belastete die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko schwer. Die Antidrogenbehörden beider Länder brauchten danach Jahrzehnte, um wieder gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.