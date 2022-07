Zwar widerrief das Oberste Gericht später die Entscheidung – doch da war der »Drogenboss der Drogenbosse« bereits untergetaucht. 2016 gab Quintero aus dem Untergrund ein Interview, in dem er jegliche Verwicklung in den Mord an Camarena abstritt. Das Guadalajara-Kartell war eine der mächtigsten Drogenhandelsorganisationen Lateinamerikas in den 1980er-Jahren.