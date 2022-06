Für diese These könnte sprechen, dass der Song unter anderem die Zeile »Fuck you, I won’t do what you tell me!« enthält. Tags zuvor hatten zwei Moderatoren auf Facebook mitgeteilt, dass sie nach fünf Jahren im Sender gefeuert worden seien: »Kiss verändert sich, und leider wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht Teil dieses neuen Kapitels sein werden. Obwohl dies mit gemischten Gefühlen einhergeht, möchten wir ein überwältigendes Gefühl zum Ausdruck bringen: Dankbarkeit.«