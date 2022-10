Wieder kam es in den USA zu einer Schießerei. Dabei wurden fünf Menschen getötet. Darunter ein Polizist, der außer Dienst war. Mindestens zwei weitere Personen wurden verwundet und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Jason Borneo, Polizeisprecher Raleigh

»Um ca. 9:37 Uhr heute Abend wurde der Verdächtige in diesem Vorfall in Gewahrsam genommen. Ein weißer männlicher Jugendlicher wurde von der Polizei von Raleigh verhaftet. Außerdem wurde ein verletzter Polizeibeamter, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wieder entlassen. Ein Opfer befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.«

Der mutmaßliche Täter benutzte eine Langwaffe. Er war zunächst in einem Wohngebiet eingekreist und schließlich festgenommen worden.

Mary-Ann Baldwin, Bürgermeisterin

»Wir müssen dieser sinnlosen Waffengewalt in unserem Land ein Ende setzen. Wir haben noch viel zu tun, aber es gibt zu viele Opfer. Wir müssen aufwachen. Ich möchte nicht, dass andere Bürgermeister hier auf dem Podium stehen und sich das Herz brechen, weil Menschen in ihrer Gemeinde auf tragische und unnötige Weise ums Leben gekommen sind.«

Die Schießerei in Raleigh ist die dritte in einer Woche in den USA. Am Sonntag wurden in einem Haus in South Carolina fünf Menschen getötet.

Roy Cooper, Gouverneur North Carolina

»Heute Nacht hat der Terror unsere Türschwelle erreicht. Der Albtraum jeder Gemeinde ist in Raleigh eingetroffen. Dies ist ein sinnloser, entsetzlicher und wütender Akt der Gewalt, der begangen wurde.«

Das Motiv des Täters ist noch unbekannt.