Rammstein ist nicht nur eine Band, sondern auch ein Unternehmen: Die »Rammstein GbR« hat ihren Sitz in Berlin-Reinickendorf – nun sind die Räumlichkeiten von Unbekannten angegriffen worden. Der Staatsschutz ermittelt nach der Beschädigung mehrerer Scheiben. Es habe in der Nacht zum Montag einen entsprechenden Einsatz gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Gegenüber dem SPIEGEL bestätigte ein Polizeisprecher zudem »eine Sachbeschädigung durch Farbe an dem Büro der Firma Rammstein GbR«.