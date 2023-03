Kadyrows Männer harrten dem Bericht zufolge fünf Tage vor dem Tor des Geländes in einem Lieferwagen aus, ehe sie wieder fuhren. Der Stallbesitzer mutmaßt, dass die Pferde wohl über Polen nach Belarus gebracht werden sollten.

Die tschechische Polizei ruft nun dazu auf, sich bei Sichtung des verschwundenen Pferds zu melden. Bei der Identifikation könnten einige Auffälligkeiten helfen: »Der sechzehnjährige Braune hat eine Markierung auf seiner Stirn in Form eines unregelmäßigen Sterns in weißer Farbe«, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Teil des rechten Hinterbeins sei ebenfalls weiß.

Die EU verhängt seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verstärkt Sanktionen gegen russische Oligarchen und Organisationen. Bislang hat die EU Vermögenswerte in Höhe von rund 21,5 Milliarden Euro eingefroren.