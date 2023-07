Randale im Freibad Columbiabad in Berlin weiter geschlossen

Der Chef der Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, zeigte sich besorgt: »Die Menge der Vorfälle und das Verhalten einiger Badegäste stellen für unsere sehr engagierten Mitarbeitenden in den Bädern in der Summe eine extreme Belastung dar. Das ist auf Dauer so nicht tragbar.« Nach solchen Vorfällen steige die Krankenquote stark an. Das Columbiabad war bereits am Montag aufgrund eines hohen Krankenstandes geschlossen geblieben.