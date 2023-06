Mobile Wachen der Polizei

Vor ausgewählten Freibädern sollen nun im Sommer immer mal wieder sogenannte mobile Wachen der Polizei stehen. Dabei handelt es sich um eine Art kleiner Polizeiwache auf Rädern, also Polizeibusse, die im Innenraum mit Stühlen, Schreibtisch und Laptops ausgestattet sind.

Diese mobilen Wachen werden in der Hauptstadt seit einigen Jahren in Parks, vor Bahnhöfen oder an Orten mit viel Kriminalität positioniert, »um Präsenz zu zeigen und ansprechbar zu sein«, so die Polizei.

Auch in den vergangenen Sommern war es in den Berliner Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen jungen Männern und dem Wachpersonal gekommen, sodass die Polizei eingreifen musste. Die Berliner Bäder-Betriebe setzen daher seit Jahren an warmen Tagen viele Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen ein. 1,5 Millionen Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben.