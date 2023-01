Ende Dezember hatte Londons Familie sich öffentlich an den Rapper gewandt und ihn bei der Polizei in Los Angeles als vermisst gemeldet. »Theo, dein Vater liebt dich, Junge. Wir vermissen dich«, wurde etwa der Vater des Musikers, Lary Moses London, zitiert. »Wo auch immer du bist, schick uns ein Signal.« Demnach war London zuletzt im Oktober gesehen worden – im Viertel Skid Row in Los Angeles.