Videoreportage aus Hanau "Wann hört das auf? Hört das überhaupt auf?"

Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau leben die Muslime in der Stadt in Angst. Von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen und wünschen sich mehr Schutz - weil kaum einer daran glaubt, dass der Terror ein Ende hat.

Eine Videoreportage von DW-Reporter Jaafar Abdul Karim