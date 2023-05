In einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf hat es eine Explosion gegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Unter den Verletzten seien auch Beamte, die in der Wohnung bei einem Einsatz gewesen seien, sagte eine Polizeisprecherin. Hintergründe und die Ursache der Explosion sind noch unklar.