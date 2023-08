Italien hat 266 Antiquitäten aus den Vereinigten Staaten zurückerhalten. Unter den Gegenständen, deren Entstehungszeit bis in das 9. Jahrhundert v. Chr. zurückreichen, sind etruskische Vasen, antike römische Münzen und Mosaike im Wert von mehreren Millionen Euro. Die geplünderten Antiquitäten waren Ende der Neunzigerjahre in die USA gebracht und dort an Museen sowie an private Sammler verkauft worden.