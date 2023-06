Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, bezeichnete die Situation als »Notfallkrise« und erklärte, dass der Luftverschmutzungsindex in Teilen ihres Bundesstaates achtmal höher sei als normal. Am späten Dienstagnachmittag hatte der Rauch die Sicht auf New Jersey auf der anderen Seite des Hudson River verdeckt.

Woher kommt die Luftverschmutzung?

Der Rauch der Brände im Westen Kanadas zieht schon seit Wochen in die Vereinigten Staaten. »Der Monat Mai war rekordverdächtig warm in weiten Teilen Kanadas«, erklärte Eric James, ein Modellierungsexperte des Cooperative Institute for Research in Environmental Science an der University of Colorado. Doch erst die jüngsten Feuer in Quebec haben den gefährlichen Dunst an der US-Ostküste verursacht. Denn die Feuer im kanadischen Osten sind groß und relativ nah, nur etwa 800 bis 970 Kilometer vom US-amerikanischen Oststaat Rhode Island entfernt. »Ich kann mich an Brände dieses Ausmaßes in den letzten zehn Jahren nicht erinnern«, so James.