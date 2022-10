Knapp drei Tage ging ein Rave in der norditalienischen Stadt Modena – dann beendete die Polizei die Party. Am Montagvormittag räumten die Behörden die seit Samstag laufende illegale Rave-Party mit Tausenden Technofans. Etwa 300 Polizisten rückten am Montagvormittag zu der leerstehenden Fabrikhalle auf einem verlassenen Gelände am Stadtrand an, wie mehrere Medien berichteten. Auf Live-Aufnahmen im Internet war zu sehen, wie die Raverinnen und Raver technisches Equipment aus dem Gebäude brachten oder Zelte abbauten.