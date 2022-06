Benzema hatte sich mit Valbuena getroffen und ihm nahegelegt, sich an eine »Vertrauensperson« zu wenden. Er hatte betont, dass dies lediglich »ein freundschaftlicher Rat« gewesen sei. Die Richter hingegen urteilten, dass Benzema »keinerlei Wohlwollen« gegenüber Valbuena gezeigt, sondern vielmehr »aufgeregt und mit Begeisterung« gehandelt habe. Das Urteil fiel um zwei Monate höher aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Benzema legte zunächst Berufung ein, diese hätte am 30. Juni und 1. Juli in Versailles verhandelt werden sollen.