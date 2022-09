11 / 28

Blutleeres Marketing

Zombie-Alarm in der indonesischen Hauptstadt Jakarta! Mit der Invasion an Untoten in Zügen und Bahnstationen will der Betreiber von Light Rail Transit (LRT) mehr Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel locken. »Train to Apocalypse« nennt er die widersprüchliche Veranstaltung, bei der Schauspieler ihr Gruseligstes geben.